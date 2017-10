VIDEO. "White lives matter" : des nationalistes blancs défilent aux Etats-Unis

Quelque 300 militants nationalistes blancs et néo-nazis ont manifesté samedi 28 octobre à Shelbyville dans le Tennessee pour s'opposer à la politique d'accueil de réfugiés dans cet Etat du sud des Etats-Unis.

La manifestation, baptisée "White Lives Matter" (Les vies blanches comptent), en référence au mouvement de défense des droits "Black Lives Matter", était organisée par certains groupes qui avaient participé à celle de Charlottesville en Virginie au mois d'août.

"Nous ne voulons pas que le gouvernement fédéral continue de déverser des réfugiés au milieu du Tennessee", a déclaré Brad Griffin, membre de la Ligue du Sud, affichant sa volonté de créer un Etat ethnique. Vêtus de blousons noirs, portant le drapeau confédéré, les manifestants ont scandé "Les Juifs ne nous remplacerons pas !", "Le sang et la Terre !".

White supremacist protesters chanting"blood and soil" at the second security checkpoint #Shelbyville #WhiteLivesMatter pic.twitter.com/cg2kqROcKx

Face à eux, des contre-manifestants ont répondu "Nous allons vous remplacer", chanté Amazing grace et fait référence au discours J'ai fait un rêve de Martin Luther King.

Which side are you on, my people?

I’m on the freedom side‼️#MurfreesboroLoves #Shelbyville #NoH8 #GeeksResist pic.twitter.com/vzjBdvwlh8