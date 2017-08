VIDEO. Charlottesville : un court-métrage de 1943 devient viral en réponse aux violences raciales

Comment lutter conter la résurgence des mouvements racistes, néonazis ou suprémacistes blancs aux Etats-Unis après les violences qui ont secoué la petite ville de Charlottesville, dans l'Etat de Virginie ? Un court-métrage produit par le département américain de la guerre en 1943 a connu ces derniers jours un regain d'actualité, sur les réseaux sociaux et dans les journaux américains, a repéré le HuffPost. Michael Oman-Reagan, anthropologue et chercheur en Colombie-Britannique (Canada), a ainsi publié un extrait du film Don't Be a Sucker sur son compte Twitter samedi 12 août. Il a depuis été partagé plus de 150 000 fois.

1947 anti-fascist video made by US military to teach citizens how to avoid falling for people like Trump is relevant again. pic.twitter.com/vkTDD1Tplh