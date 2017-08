VIDEO. Charlottesville : les Etats-Unis n'ont "pas de tolérance pour la haine" de l'extrême droite, assure Mike Pence

Mike Pence tente d'éteindre la polémique. Les Etats-Unis n'ont "pas de tolérance pour la haine et la violence" de l'extrême droite, a déclaré dimanche 13 août le vice-président américain, après le rassemblement d'extrême droite qui a entraîné des violences en Virginie.

Donald Trump avait plus tôt essuyé les critiques de ses adversaires démocrates, mais aussi de responsables du parti républicain, pour ne pas avoir condamné nommément les groupes d'extrême droite présents à Charlottesville.

"Nous n'avons pas de tolérance pour la haine et la violence des suprémacistes blancs, des néonazis ou du KKK [Ku Klux Klan]" (Ku Klux Klan, ndlr), a dit Mike Pence en réponse à une question lors d'une conférence de presse à Carthagène (Colombie). "Ces dangereux groupes marginaux n'ont pas de place dans la vie publique américaine, et nous les condamnons dans les termes les plus fermes", a-t-il encore ajouté.