Charlottesville : qui est James Fields, accusé d'avoir précipité son véhicule sur la foule ?

James Fields est désormais entre les mains de la police. Ce jeune homme originaire de l'Ohio est accusé d'avoir délibérément foncé dans un groupe de contre-manifestants au volant d'une voiture, samedi 12 août à Charlottesville, en marge d'un rassemblement de groupuscules américains d'extrême droite. Une femme de 32 ans a été tuée lors de ce raid et dix-neuf personnes ont été blessées, dont cinq gravement.

Pas encore d'explication à cet acte

"Il est accusé de meurtre, de trois chefs d'accusation pour blessures volontaires et de refus de s'arrêter sur les lieux d'un accident mortel", a précisé la police locale, dans un courriel adressé au Guardian (en anglais). Sur des images tournées par des témoins de la scène, on distingue le véhicule entamer une marche arrière rapide, après avoir percuté les passants. Le conducteur parvient à quitter les lieux, alors que certains témoins courent après le véhicule. Selon la police, James Fields a été arrêté au volant de ce véhicule peu de temps après.

UPDATE: Arrest made in Saturday fatality at 4th and Water streets. #cvilleaug12 — Charlottesville City (@CvilleCityHall) 13 août 2017

La police n'a pour l'instant pas fourni d'explication à cet acte mais les services du procureur et le FBI ont ouvert une enquête, a indiqué le bureau local de la police fédérale américaine.

Encore peu d'éléments sur sa personnalité

Agé de 20 ans, James Fields a récemment quitté l'Etat de l'Ohio pour s'installer dans le Kentucky, plus au Sud. Vendredi, il était passé chez sa mère pour déposer son chat et rejoindre la manifestation. Interrogée par l'agence AP (en anglais), Samantha Bloom explique que son fils lui avait dit qu'il se rendait à une manifestation de l'"Alt-Right" (la droite alternative) américaine, mais qu'elle ignorait la nature exacte du rassemblement. "Je pensais que ça avait rapport avec Donald Trump. Trump n'est pas un suprémaciste blanc." Elle lui aurait conseillé d'être "pacifique" et "prudent" : "J'essaie de rester en dehors de ses opinions politiques", explique-t-elle encore, dans les colonnes du Toledo Blade (en anglais).

Pour tenter de cerner sa personnalité, le site Buzzfeed a toutefois consulté (en anglais) une page Facebook attribuée à James Fields. Y figurent diverses images adoptées comme références par l'alt-right américaine, dont le personnage Pepe the Frog. Mais d'autres billets contiennent des références directes au suprémacisme blanc, comme une photo en noir et blanc de soldats brandissant un drapeau américain et une croix gammée surmontée d'un aigle. Ce compte Facebook a été clôturé depuis, et il n'est pas possible, pour le moment, de confirmer qu'il s'agit bien du compte du jeune homme arrêté à Charlottesville.

Aperçu avec des suprémacistes à Charlottesville

Le directeur de l'Anti-Defamation League dit avoir identifié le jeune homme sur cette photographie prise à Charlottesville, samedi avant le drame, parmi des militants de Vanguardia America. James Fields brandit un bouclier, sur lequel figurent les armes du groupe suprémaciste blanc. "Le conducteur du véhicule (...) n'était en aucun cas l'un de nos membres, a toutefois réagi le groupe dans un communiqué (en anglais). Les boucliers étaient distribués gratuitement dans l'assistance."

James Alex Fields was w/ the Vanguard America folks in #Charlottesville. Learn more about the group > @ADL_National — Oren Segal (@orensegal) 13 août 2017

Par ailleurs, selon le Toledo Blade, James Fields avait été reconnu coupable d'une infraction routière au mois de juin, pour des plaques d'immatriculation expirées ou illégales sur son véhicule. C'est justement ce véhicule qui a foncé dans la foule à Charlottesville.