Ce que l'on sait de la fusillade qui a fait plusieurs blessés près de Washington

Une fusillade sur un terrain de sport à Alexandria, dans la banlieue de Washington (Etats-Unis), a fait plusieurs blessés, mercredi 14 juin, dont un chef de file du parti républicain à la Chambre des représentants. Les élus du Congrès américain présents quand des coups de feu ont éclatés s'entraînaient pour un match de baseball de charité qui devait avoir lieu jeudi. Le suspect est mort suite à ses blessures, a annoncé le président des Etats-Unis Donald Trump depuis la maison blanche. Franceinfo revient sur les circonstances de cette fusillade.

Que s'est-il passé ?

Un homme a ouvert le feu vers 7 heures du matin, heure locale (13 heures à Paris), avec une arme semi-automatique, faisant plusieurs blessés. Les tirs se sont produits lors d'un rassemblement en marge d'un entraînement de baseball, auquel participaient plusieurs membres du Congrès américain. "Le tireur a été interpellé et n'est plus une menace", a annoncé la police d'Alexandria.

La fusillade a eu lieu dans le parc Eugene Simpson. "J'étais sur le terrain et j'ai entendu 'bam !', a témoigné sur la chaîne CNN le parlementaire républicain Mo Brooks. Je me retourne et je vois un fusil sur la troisième base. (...) J'entends un autre 'bam !' et je réalise qu'il s'agit d'un tireur." Selon lui, les officiers de sécurité qui entouraient les élus ont riposté en utilisant leurs armes de poing.

Le sénateur Rand Paul, qui se trouvait également sur le terrain, a raconté avoir vu l'élu républicain Steve Scalise se traîner sur le sol après avoir été touché par le tireur pour tenter de lui échapper, alors que celui-ci continuait de cibler plusieurs personnes. Des photos prises après la fusillades laissent voir des impacts de balles.

Y a-t-il des victimes ?

Cinq personnes ont été transportées à l'hôpital, dont le suspect, a précisé Michael Brown, le chef de la police d'Alexandria, lors d'une conférence de presse. Parmi les blessés : Steve Scalise, 51 ans, est l'un des chefs de file du parti républicain à la Chambre de représentants. Donald Trump a rapidement expliqué sur Twitter que cet "ami" était "grièvement blessé" mais qu'il "se remettra".

L'élu républicain a été touché à la hanche et emmené dans un hôpital de Washington pour y être opéré. Son état est stable. Avant d'entrer en salle d'opération, le parlementaire "avait le moral et a parlé à son épouse par téléphone".

L'élu républicain Roger Williams a quant à lui confirmé que l'un de ses collaborateurs parlementaire avait été blessé. Les deux autres blessés sont deux officiers de la police du Capitole, chargés de la protection des parlementaires. Les deux policiers s'en sortiront, selon la police.

Qui est le suspect ?

"L'assaillant est mort de ses blessures", a annoncé le président américain Donald Trump depuis la Maison Blanche. "De nombreuses vies auraient été perdues sans les actes héroïques des deux policiers qui ont mis le tireur hors de nuire (...) durant cette attaque très, très violente", a-t-il déclaré lors d'une brève allocution, au cours de laquelle il a appelé le pays à "l'unité".

Selon le Washington Post (en anglais), qui cite des sources policières, le tireur serait James T. Hodgkinson, un homme de 66 ans. Le quotidien américain précise qu'il s'agit d'un chef d'entreprise originaire de la ville de Belleville, dans l'Etat de l'Illinois. Sur sa page Facebook, celui-ci affichait sa sympathie pour Bernie Sanders, l'ancien candidat à la primaire démocrate. "Trump est un traître. Trump a détruit notre démocratie. L'heure est venue de détruire Trump et compagnie", écrivait-il en mars.

Selon sa femme, citée par ABC, il s'était installé depuis deux mois à Alexandria, ville où la fusillade a eu lieu.

Quelles sont les réactions des politiques ?

Donald Trump s'est dit "profondément attristé par la tragédie" dans un communiqué publié peu après les tirs. "Nos pensées et nos prières vont aux membres du Congrès, leurs équipes, la police du Capitole, les premiers secours ainsi que tous ceux qui ont été affectés", a dit le président.

Paul Ryan, le président républicain de la Chambre des représentants, a également apporté son soutien aux victimes et aux équipes de secours.

De leur côté, les autres élus présents lors de l'entraînement de baseball se sont rassemblés peu après la fusillade, tweete un journaliste.