Ce que l'on sait de la fusillade dans un aéroport de Floride qui a fait cinq morts et huit blessés

Les Etats-Unis ont été endeuillés, vendredi 6 janvier, par une nouvelle fusillade. Un homme a ouvert le feu à l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride, faisant cinq morts et huit blessés. L'aéroport a été fermé et devrait rouvrir samedi à 5 heures (heure locale). Franceinfo revient sur ce que l'on sait de cette tuerie.

Capture écran Google Maps de l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride, samedi 7 janvier. (GOOGLE MAPS)

Quel est le bilan ?

Au total, cinq personnes ont été tuées et huit blessées lors de la fusillade. Les blessés graves ont été évacués vers des hôpitaux de la région. Une trentaine d'autres ont été hospitalisés pour des blessures légères causées par le mouvement de panique durant l'attaque. "Certaines personnes luttent toujours pour leur vie à l'hôpital", a déclaré, vendredi soir, le gouverneur de Floride, Rick Scott.

This evening I visited Broward Health Medical Center. Praying for all victims and their families that were impacted by today’s shooting. — Rick Scott (@FLGovScott) 7 janvier 2017

Le tireur a été arrêté "sans incident" et "n'a pas été blessé", a précisé le shérif du comté de Broward, où se trouve l'aéroport de Fort Lauderdale, une ville située au nord de Miami.

Comment s'est déroulée l'attaque ?

Selon des témoins interrogés par plusieurs médias américains, le tireur aurait ouvert le feu au hasard dans la foule au niveau de la zone de récupération des bagages. Un témoin raconte à Fox News (en anglais) avoir entendu le premier tir vers 13 heures (heure locale), "A ce moment-là, la personne qui se trouvait juste à côté de moi s'est effondrée... C'était complètement surréaliste."

"Au début, on pensait qu'il s'agissait de pétards", a décrit un autre témoin à NBC News (en anglais). "Tout le monde a commencé à crier et à courir", a-t-il poursuivi, précisant que le tireur était muni d'une arme de poing et de plusieurs chargeurs. Le suspect n'a, selon lui, pas cherché à fuir. Après avoir épuisé ses munitions, il a posé son arme et s'est laissé interpeller sans combattre. "Aucun policier n'a fait feu", a confirmé le shérif du comté de Broward, Scott Israel, lors d'une conférence de presse dans l'aéroport.

.@browardsheriff Scott Israel: Suspect was taken into custody w/o incident. pic.twitter.com/mSeluTPrcK — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 janvier 2017

Des passagers fuient l'aéroport Fort Lauderdale de Floride, après qu'un homme a tiré sur la foule, vendredi 6 janvier. (ANDREW INNERARITY / REUTERS)

Qui est le tireur ?

Law enforcement sources identify suspect in Fort Lauderdale airport shooting as Esteban Santiago. https://t.co/fVyxeqiqCv pic.twitter.com/Bfys79gqx0 — CNN Breaking News (@cnnbrk) 6 janvier 2017

Le tireur a été identifié sous le nom d'Esteban Santiago, 26 ans. C'est un ancien soldat américain de la Garde nationale de Porto Rico et de l'Alaska, a indiqué à l'AFP un responsable du ministère de la Défense. Il a quitté l'armée en août et était porteur d'une carte d'identité militaire. Il avait été déployé en Irak d'avril 2010 à février 2011.

Le jeune homme venait de débarquer d'un vol en provenance de l'Alaska, avec une escale à Minneapolis dans le Minnesota. Son arme se trouvait dans un bagage enregistré en soute, ce qui est permis aux Etats-Unis. Après avoir récupéré son bagage, il se serait rendu aux toilettes pour charger l'arme, avant de sortir pour ouvrir le feu sur la foule.

Selon un responsable du bureau du FBI à Miami, un homme correspondant au signalement d'Esteban Santiago était entré, il y a deux mois dans un bureau de l'agence fédéral à Anchorage (Alaska). Préoccupés par son état mental, les agents du FBI avaient conduit l'individu dans un hôpital psychiatrique. Selon CBS (en anglais), il avait alors affirmé aux autorités qu'il avait été forcé à travailler pour le groupe Etat islamique et que la CIA contrôlait son esprit pour l'obliger à regarder des vidéos de l'EI.

Quelles sont ses motivations ?

La police n'a pas indiqué les raisons de cet acte de violence dans un pays où les fusillades sont fréquentes. La chaîne CBS a évoqué une dispute impliquant Esteban Santiago lors du vol. Les autorités ont assuré qu'aucune hypothèse, dont l'hypothèse terroriste, n'était écartée. "Ce genre de tragédies s'est produit trop souvent durant les années où j'ai été président, a déploré Barack Obama dans une interview à ABC News. Je pense que nous saurons d'ici 24 heures exactement comment c'est arrivé et ce qui a motivé cet individu."