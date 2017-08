Boxe : les adeptes de MMA attendent beaucoup du "combat du siècle" pour faire connaître leur sport en France

Il est présenté comme le "combat du siècle". Le match de boxe entre l’Américain Floyd Mayweather et l’Irlandais Conor McGregor se déroulera dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août, à Las Vegas (5h, heure française).

Tout oppose ces deux sportifs : le premier est une légende invaincue de la boxe anglaise, le second est une star de MMA ("mixed martial arts", pour arts martiaux mixtes). Ce sport est moins connu du grand public en France. Ses partisans espèrent justement que ce combat lui permettra de se développer dans l'hexagone.

Les adeptes de MMA attendent beaucoup du "combat du siècle" entre Mayweather et McGregor : le reportage de Matthieu Mondoloni à Paris --'-- --'--

La MMA Factory, un complexe de deux étages dans le 12e arrondissement de Paris, est l'une des premières salles de combat libre à avoir ouvert ses portes en France. C'était en 2013. À quelques heures du "combat du siècle", une vingtaine d'adeptes, professionnels et amateurs, s’entraînent dans une sorte d'arène fermée, au rez-de-chaussée du bâtiment. Ici, on distribue du coup droit, du crochet et de l'uppercut.

"On en prend plein la gueule, on en donne aussi !", lance Florian, en nage, adossé contre un mur. Ce Parisien de 25 ans a commencé avec la boxe anglaise, comme Floyd Mayweather, avant de passer au MMA, comme Conor McGregor. Forcément, le combat de cette nuit l’intéresse particulièrement.

Ça va être un combat serré malgré tout. Mais bon, je suis pour McGregor parce que Mayweather, il se la raconte un peu. Il est trop arrogant, je trouve. Florian, adepte de MMA à franceinfo

Florian, dans la MMA Factory, à Paris, le 24 août 2017. (MATTHIEU MONDOLONI / FRANCEINFO)

Boxe anglaise contre MMA

Dans l'arène parisienne, une voix se fait particulière entendre, c'est celle de Fernand Lopez, directeur sportif, propriétaire des lieux et ancien pro de MMA. Il donne les instructions et motive les combattants. L'homme est impressionnant, son gabarit en ferait fuir plus d'un. "Tu sais ce qu'il y a en fond sonore là ? C'est la musique d'entrée de Conor, explique-t-il. Ça annonce la couleur de ce qu'il va se passer. Et il va se passer qu'il a juste besoin d'un 'shot', 'one clean shot', un seul, et il y a un mec qui va faire l'ascenseur."

Quelle est la différence entre la boxe traditionnelle classique et le MMA ? "La boxe anglaise fait partie du MMA. C'est-à-dire que, en MMA, on peut frapper à la tête avec les poings, on peut frapper au corps avec les poings, ça c'est [comme] la boxe anglaise.

Ensuite, en MMA, on peut continuer à frapper avec les jambes, les coudes, les genoux. On peut faire des projections (...) des clés de bras comme en judo, on peut faire des strangulations comme en judo avec le kimono. Fernand Lopez, propriétaire de la MMA Factory à Paris à franceinfo

Fernand Lopez, directeur sportif, propriétaire de la MMA Factory à Paris, en août 2017. (MATTHIEU MONDOLONI / FRANCEINFO)

Interdit en France

Certes le MMA est un sport complet, mais il a mauvaise réputation. En 1999, le Conseil de l’Europe a recommandé aux États membres de l'interdire, considérant, entre autres, que "la violence et les actes barbares et sauvages commis au nom du sport sont dénués de valeur sociale dans une société civilisée qui respecte les droits de l’homme."

La France a interdit les retransmissions télévisées et, depuis un arrêté ministériel du 3 octobre 2016, les combats professionnels. Le document ne mentionne pas le MMA mais le vise clairement dans la partie dédiée aux "techniques strictement interdites" : "Les coups de poings, coups de pieds, coups de coudes et coups de genoux visant un combattant au sol". Ces techniques sont caractéristiques du MMA. De plus, les combats doivent se dérouler "sur un tapis ou sur un ring à 3 ou 4 cordes", or les adeptes du MMA s'affrontent dans une cage octogonale. Cet arrêté fait l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’État.

Cette "censure" du MMA énerve Samir, 25 ans et professionnel depuis peu, et Yoann, 23 ans, qui rêve de le devenir. Tous deux sont en train de terminer leur entraînement par une série d’étirements. "Je ne vois pas pourquoi ce serait interdit alors que la boxe anglaise est encore plus dangereuse : on met des coups à la tête qui sont répétitifs, on perd des neurones, assure Samir. En MMA, ça varie et ça complète tous les sports."

"Ceux qui viennent d'autres sports de combat disent qu'on n'est pas forcément bon en boxe anglaise ou en pieds-poings alors que, finalement, on s'entraîne autant qu'eux dans leurs sports", renchérit Yoann.

"60-40 pour Mayweather"

Bien sûr, Samir, Yoann et les autres soutiennent leur champion, Conor McGregor. Pourtant, tous parient davantage sur une victoire de Floyd Mayweather. "Je vais dire 60-40 pour Mayweather !", lance un habitué de la MMA Factory.

"Pour moi surtout, McGregor, qu'il perde ou qu'il gagne, ce mec il en sort gagnant, assure Yoann. Il en sort avec les poches pleines et, dans tous les cas, il a affronté la légende. Donc, s'il ne sort pas K.O, qu'il tient huit rounds avant de tomber K.O., c'est un exploit."

Samir et Yoann à la MMA Factory à Paris, en août 2017. (MATTHIEU MONDOLONI / FRANCEINFO)

Le combat de samedi soir sera suivi par 20 000 spectateurs aux États-Unis et les organisateurs attendent 5 millions de téléspectateurs. La chaîne Showtime Sports, propriété de CBS, qui détient les droits de diffusion, a choisi un système de télévision à la carte : pour suivre ce duel historique, il faudra débourser 99,99 dollars, soit 85 euros. Floyd Mayweather reste le grand favori. La légende de la boxe a à son actif 49 combats et aucune défaite. Ce combat pourrait rapporter 250 millions de dollars à l'Américain et 100 millions de dollars à son adversaire irlandais.

La victoire du MMA

Pour Fernand Lopez, "quel que soit l'issue de ce combat, le MMA a déjà gagné". "Tous les gens qui détestaient le MMA, tous les gens qui ne voulaient jamais regarder le MMA, aujourd'hui, ils vont prêter attention au MMA. Ils sauront ce qu'est le MMA parce qu'il y a quelqu'un qui va l'exprimer", explique le directeur sportif.

C’est d’ailleurs peut-être le seul véritable enjeu de ce "combat du siècle" : faire connaître ce sport et, à défaut de gagner aux poings sur le ring, gagner des points auprès du grand public.