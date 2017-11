Attentat de New York : qui est Sayfullo Saipov, le principal suspect de l'attaque de Manhattan ?

Au volant d'une camionnette de location, il a foncé le long de vingt pâtés de maison, montant sur une piste cyclable, et fauchant mortellement huit personnes, mardi 31 octobre. Les médias américains affirment que les autorités ont identifié l'auteur de l'attentat de New York comme Sayfullo Saipov, un Ouzbek de 29 ans habitant le New Jersey. Selon la police, il a quitté son véhicule armé d'un fusil à air comprimé et d'un fusil de paint-ball après avoir percuté un bus scolaire, avant d'être touché par un tir de la police et d'être arrêté. Franceinfo résume ce que l'on sait de lui.

> Suivez les dernières révélations de l'enquête dans notre direct.



Il est arrivé d'Ouzbékistan en 2010

Sayfullo Saipov est un ressortissant d'Ouzbékistan. Il est arrivé aux Etats-Unis légalement, après avoir obtenu une carte verte, depuis Tachkent, la capitale, en 2010. Il s'installe dans l'Ohio, d'après le New York Times, à qui une connaissance de l'époque raconte qu'il maîtrisait peu l'anglais. Avant de rejoindre Paterson, dans le New Jersey, où il vit aujourd'hui, il est également passé par Fort Myers en Floride.

"C'était une personne très bien quand je l'ai connu", raconte un autre immigré ouzbek, au journal. "Il aimait les Etats-Unis. Il avait l'air d'avoir beaucoup de chance, il était toujours heureux et disait que tout allait bien. Il n'avait pas l'air d'un terroriste, mais je ne le connaissais pas."

Il était chauffeur Uber

Après son arrivée aux Etats-Unis, Sayfullo Saipov a été chauffeur routier, affirme le New York Times. Quand il s'est installé dans le New Jersey, il a troqué les camions pour les Uber. Un cadre de l'entreprise de VTC affirme que l'étude de ses antécédents n'avait rien révélé. "Nous sommes en train de passer en revue l'historique de ce partenaire avec Uber, explique-t-il, et nous n'avons pas identifié de rapports alarmants sur la sécurité."

Il était connu de la police mais pas pour des faits liés au terrorisme

Sayfullo Saipov était connu des autorités, mais dans le cadre d'une enquête sans lien avec le terrorisme, affirment des sources au New York Times. Selon Buzzfeed, il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le Missouri, pour ne pas s'être rendu au tribunal où il devait être jugé pour un délit routier.

Dans la camionnette utilisée pour foncer sur la foule, les enquêteurs ont découvert des notes manuscrites en arabe dans lesquelles il prête allégeance à l'Etat islamique. Mais ils n'ont trouvé aucun signe de liens entre le groupe jihadiste et Sayfullo Saipov, et le considèrent plutôt comme un terroriste inspiré par l'organisation que comme un de ses membres, rapporte le New York Times.

Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a expliqué mercredi sur CNN que Sayfullo Saipov s'était radicalisé aux Etats-Unis, et qu'il était "lié à l'Etat islamique", sans plus de précisions. Il l'a aussi décrit comme un "loup solitaire", qui n'était pas entouré par un réseau. Après son arrestation, la police a indiqué qu'elle ne recherchait pas d'autres suspects.