EN IMAGES. Etats-Unis : une camionnette sème la mort dans les rues de New York en plein Halloween

Pour la première fois depuis le 11 septembre 2001, un attentat meurtrier a endeuillé New York. Mardi 31 octobre vers 15 heures, heure locale, alors que les passants se pressaient près de l'Hudson River. Quelques heures avant que la ville célèbre Halloween, un homme au volant d'une camionnette a fauché des cyclistes et des piétons, faisant huit morts et 11 blessés.

"C'est une journée très difficile pour New York", a déclaré le maire Bill de Blasio sur les lieux de l'attaque, non loin du mémorial érigé en mémoire des victimes du 11-Septembre. Mardi, beaucoup de passants étaient déjà déguisés pour participer au grand défilé costumé qui se tient chaque année à Greenwich Village. Il a bien eu lieu comme prévu, dans la soirée, mais avec des mesures de sécurité renforcées.