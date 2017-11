VIDEO. Attentat de New York : le récit d’une attaque meurtrière

Sur la piste cyclable, des vélos détruits éparpillés sur plusieurs mètres, et des corps qui viennent d’être recouverts. Ces images terrifiantes ont été filmées quelques minutes après l’attaque. Les victimes viennent d’être fauchées par cette camionnette blanche. Mardi 31 octobre dans l’après-midi, il est un peu plus de 15 heures quand elle s’engouffre à pleine vitesse sur une piste cyclable située le long du fleuve. À son bord, un conducteur de 29 ans. Sur près d’un kilomètre, il fauche cyclistes et piétons avant de percuter un bus scolaire.

Le suspect interpellé

Très vite, la panique s’empare des rues new-yorkaises. De nombreux passants assistent impuissants à la scène d’horreur. Après la collision, le conducteur encore vivant prend la fuite au milieu des voitures, visiblement armé. Pour l’arrêter, les policiers lui tirent dessus. L’homme est touché à l’abdomen, puis rapidement interpellé. Le bilan est lourd : huit personnes ont perdu la vie, douze autres ont été blessées.

