VIDEO. Attentat de New York : qui sont les victimes ?

Ils étaient partis à New York fêter leurs trente ans d'amitié. Photographiés juste avant leur départ, ces Argentins étaient architectes, chefs d'entreprise. Cinq d'entre eux ont été fauchés par un attentat à la voiture-belier le 31 octobre dernier. En Argentine, la tragédie fait les gros titres. Cet après-midi, le président a fait part de sa tristesse.

Plusieurs blessés dans un état grave

Même émotion à 10 000 kilomètres de là en Belgique : Ann-Laure Decadt avait 31 ans, elle venait d'avoir son deuxième enfant. En vacances à New York avec sa mère et ses deux soeurs, elle a été percutée par la camionnette alors qu'elle faisait du vélo. Dans la ville où elle vivait, les habitants ont ouvert un recueil en sa mémoire. "Nous la connaissions comme quelqu'un de très spontané, très dynamique. Elle aimait sa famille et ses enfants. C'est dramatique", explique Johan Verstervete, proche de la famille de la victime Ann-Laure Decadt. Dans l'attentat, deux Américains ont eux aussi perdu la vie. Parmi les douze blessés, plusieurs seraient ce soir dans un état grave.

