"Notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais" : le message de solidarité d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis

Après l'attaque terroriste qui a frappé New York, le président Emmanuel Macron a exprimé, mardi 31 octobre, sa solidarité avec les Etats-Unis en assurant, dans des messages postés en français et en anglais sur Twitter, que "notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais".

J'exprime l'émotion et la solidarité de la France à New York et aux États-Unis. Notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 31 octobre 2017

"I convey my emotion and the solidarity of France for New York City and the US. Our fight for freedom unites us more than ever. #Manhattan", a également tweeté en anglais le président français.

I convey my emotion and the solidarity of France for New York City and the US. Our fight for freedom unites us more than ever. #Manhattan — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 31 octobre 2017

Jean-Yves Le Drian a aussi adressé un message de soutien aux Etats-Unis. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français, actuellement à New York, a déclaré sur son Compte Twitter : "De New-York où je suis, solidarité avec #Manhattan. Pensées pour les victimes et leurs proches."