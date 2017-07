Etats-Unis : à peine arrivé, le chef de la communication de la Maison Blanche insulte ses nouveaux collègues

Drôle de leçon de com'. Le nouveau responsable de la communication de la Maison Blanche, tout juste nommé pour donner un nouvel élan à la présidence de Donald Trump, a commis ses premiers dérapages, mercredi, en insultant ses collaborateurs de l'exécutif américain. Selon un récit explosif publié dans la soirée du jeudi 27 juillet par le magazine The New Yorker (lien en anglais), Anthony Scaramucci a traité le secrétaire général de la Maison Blanche, Reince Priebus, de "putain de paranoïaque" et en insultant le conseiller Steve Bannon.

"Qui vous a fait fuiter cela ?"

Le correspondant à Washington du New Yorker relate ainsi une conversation téléphonique qu'il a eue mercredi soir avec Anthony Scaramucci. "Mooch", pour les intimes, appelle le journaliste pour se plaindre d'un tweet révélant un dîner entre le président Trump, sa femme Melania et des cadres de la chaîne de télévision Fox News. "Qui vous a fait fuiter cela ?", demande-t-il au reporter, lequel refuse de dévoiler sa source.

Menaçant d'"éliminer tout le monde dans l'équipe de communication", Anthony Scaramucci s'en prend alors à son rival, Reince Priebus. "Reince est un putain de schizophrène paranoïaque, un paranoïaque", assène le responsable, qui soupçonne ce cacique du Parti républicain d'être derrière les fuites à répétition.

Il vise ensuite Steve Bannon, le très controversé stratège en chef de Donald Trump, affilié à l'extrême droite : "Je ne suis pas Steve Bannon, je n'essaie pas de sucer ma propre bite."

"Je m'exprime parfois avec un langage fleuri"

Face à la tempête provoquée par ses propos, Anthony Scaramucci a semblé faire amende honorable sur Twitter. "Je m'exprime parfois avec un langage fleuri, a-t-il écrit. Je m'abstiendrai dans ce cadre, mais je ne renoncerai pas à mon combat passionné pour le programme de @realDonaldTrump."

Dimanche, il avait déjà fait le tour des émissions télévisées pour menacer de "licencier tout le monde" si les fuites autour de la présidence Trump continuaient.