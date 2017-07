A 91 ans, un Américain est le plus vieux mécanicien aéronautique au monde

Ça plane pour lui. Azriel Blackman est devenu officiellement le mécanicien aéronautique plus vieux du monde, mardi 18 juillet. Agé de 91 ans, ce passionné compte déjà 75 années de carrière au compteur et continue de pointer tous les matins à 5 heures. Chef d'équipe technique de maintenance aéronautique pour la compagnie American Airlines, celui qui débuta à 16 ans comme apprenti pour 50 cents de l'heure arrive même deux heures avant le début de son service, dans un hangar de l'aéroport John F. Kennedy de New York (Etats-Unis).

American Airlines celebrates 70 yrs of service by NY mechanic Azriel Blackman. The 87 yr old has no plans to retire. pic.twitter.com/cBh9grJM — Dan Lewis (@DanLewisNews) 19 juillet 2012

La compagnie inaugure un avion avec sa signature

Sa longévité lui a valu d'obtenir le titre de la "plus longue carrière de technicien aéronautique" par un représentant du Livre Guinness des records, avec précisément 74 années et 355 jours au 7 juillet. Pour célébrer cet employé pas comme les autres, la compagnie aérienne a inauguré un Boeing 777 qui lui est dédicacé, portant son nom et sa signature sur le fuselage. L'appareil a même effectué un vol pendant une heure, au-dessus du fleuve Hudson, mais l'histoire ne dit pas si Azriel Blackman s'est lui-même occupé des derniers réglages. Le mécanicien n'a plus le droit de conduire ou de grimper aux échelles dans l'aéroport, précise le New York Times (lien en anglais).

Look up in the sky over Manhattan this afternoon and you may spot this 777 making a flyby! @AmericanAir #nyc #avgeek pic.twitter.com/vriKLndTTO — Stefan Holt (@stefholt4NY) 18 juillet 2017

Le mécanicien a publié un texte sur le site de la compagnie. "Ne croyez pas une seconde que ceci est une lettre de départ, a-t-il prévenu dans le texte. Je n'ai jamais vécu ça comme un métier, parce que c'est un travail que j'aime et que je fais avec beaucoup de fierté." Azriel Blackman, qui doit fêter ses 92 ans en août, a débuté sa carrière dans la tôlerie à sa sortie de l'Aviation High School de Manhattan. Depuis, il a travaillé sur plus de 50 modèles d'avions. "Vous aurez peut-être du mal à le croire, a-t-il confié, mais je vois toujours chaque nouvelle journée comme un défi."