Un avion assurant un vol intérieur libyen détourné vers Malte

Un Airbus A320 de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways, assurant un vol intérieur libyen, a été détourné vers Malte et s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de La Valette, assurent le gouvernement de Tripoli (Libye) et le Premier ministre maltais, vendredi 23 décembre.

The #Afriqiyah flight from #Sabha to #Tripoli has been diverted and has landed in #Malta. Security services coordinating operations.