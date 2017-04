VIDEO. Turquie : une roue se décroche d'une voiture et atterrit dans une pharmacie

Une roue s'est décrochée de l'essieu d'un véhicule qui roulait sur une route de la province turque d'Adana, vendredi 14 avril, et a fini sa course dans une pharmacie. Selon le site turc Daily Sabah (en anglais), qui a posté la vidéo sur son compte Twitter, le pneu a percuté deux hommes, sans faire de blessé grave. "Nous sommes dans une pharmacie. Nous attendions les clients lorsqu'une roue est venue nous percuter. C'est un choc", a raconté le propriétaire des lieux.

Wheel takes off from moving vehicle in Turkey's Adana, rolls into nearby pharmacy hitting two peoplehttps://t.co/mdzh0kj7AJ pic.twitter.com/dmc3ItcvOF