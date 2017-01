Turquie : ce que l'on sait de l'attaque d'une discothèque à Istanbul

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

A 1h15 du matin (23h15, heure de Paris) dans la nuit du Nouvel An, un assaillant armé a attaqué une célèbre discothèque d'Istanbul, en Turquie. Une attaque "sauvage et impitoyable", d'après le gouverneur d'Istanbul, qui a fait au moins 39 morts et 69 blessés. Voici ce que l'on sait de l'attaque.

L'assaillant a ouvert le feu sur la foule

L'assaillant, armé d'un fusil d'assaut, a surgi devant la boîte de nuit Reina et a ouvert le feu sur les personnes qui se trouvaient devant l'entrée, selon le gouverneur d'Istanbul, Vasip Sahin. Après être entré dans la discothèque, l'assaillant a tiré au hasard sur la foule. "D'une façon sauvage et impitoyable, il a mitraillé des personnes qui étaient simplement venues célébrer le Nouvel An", a déclaré le gouverneur.

Selon la chaîne d'information NTV, plusieurs personnes ont plongé dans le Bosphore pour échapper aux coups de feu.

L'attaque a fait 39 morts

Au moins 39 personnes ont été tuées par l'attaque. Parmi elles, 21 personnes ont été identifiées, d'après le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu. A ce stade, une quinzaine d'étrangers sont au nombre des tués dans la boîte de nuit. On compte également 69 blessées.

L'auteur est toujours en fuite

Le ministre de l'Intérieur a déclaré que "le terroriste" était toujours recherché par la police. "Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver le terroriste", a-t-il dit à la presse. "La police a lancé des opérations. Nous espérons que l'assaillant sera rapidement capturé." Le ministre semble indiquer qu'il n'y avait qu'un seul assaillant alors que les médias turcs avaient, dans un premier temps, fait état d'"au moins un" tireur déguisé en père Noël.

Des témoins cités par l'agence de presse Dogan ont rapporté l'avoir entendu s'exprimer en arabe, mais cela n'a pas été confirmé par les autorités.

700 personnes se trouvaient à l'intérieur

Le Reina est une emblématique discothèque d'Istanbul, située à Ortaköy, un quartier du district de Besiktas, sur la rive européenne de la ville. Elle accueillait au moins 700 personnes venues célébrer le passage à la nouvelle année, selon l'agence de presse Dogan.

Cette discothèque huppée, où les entrées sont filtrées, est située à quelques centaines de mètres de l'endroit où avaient eu lieu les célébrations officielles du Nouvel An, au bord du Bosphore.