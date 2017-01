DIRECT. Turquie : "Nous déplorons trois blessés de nationalité française", annonce Jean-Marc Ayrault

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ISTANBUL

: Il est midi. Voici les principaux titres de l'actualité.



Un attentat a frappé une boîte de nuit d'Istanbul (Turquie), cette nuit. Au moins 39 personnes ont été tuées et 65 ont été blessées, parmi lesquelles trois Français. L'auteur de la fusillade est en fuite.



• Entre 400 000 et 600 000 personnes se sont rassemblées sur les Champs-Elysées à Paris, pour fêter 2017. Petit tour du monde des festivités.



Sept départements ont été placés en vigilance orange par Météo France, en raison des risques de neige et de verglas. Il s'agit de l'Aisne, de l'Eure, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme.





• "Jusqu'au dernier jour de mon mandat, je serai pleinement à ma tâche", a promis François Hollande, lors de ses derniers vœux aux Français, le président de la République.

: "Mon mari a été touché à trois endroits. Il y avait un grand trou dans son dos et sur une fesse, et il me protégeait toujours. Comment allons-nous survivre dans ce pays avec ces bombes qui explosent et ces tirs ?"



Une femme a livré son témoignage (ici en intégralité) au micro de franceinfo, après l'attentat commis dans une boîte de nuit d'Istanbul la nuit dernière.



: "Ils nous ont canardés sans pitié (...). Ils ont visé la tête de tous ceux qui étaient à l'intérieur", "J'ai dû pousser les corps qui me tombaient dessus"... Au milieu des sirènes des ambulances, les rescapés de l'attaque contre une célèbre boîte de nuit d'Istanbul décrivent des scènes d'horreur.







FRANCEINFO



: "A ce stade, nous déplorons trois blessés de nationalité française. Le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères et du Développement international et notre consulat général à Istanbul sont pleinement mobilisés pour accompagner nos compatriotes blessés dans cette attaque, ainsi que leurs familles."



Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, condamne une "lâche et odieuse attaque", dans un communiqué.

: Au moins trois Français ont été blessés dans l'attentat commis dans une boîte de nuit d'Istanbul, indique le ministère des Affaires étrangères.

: "La France exprime sa solidarité avec la Turquie dans cette épreuve et poursuivra impitoyablement la lutte contre ce fléau avec ses alliés."



François Hollande dénonce l'attentat d'Istanbul, dans un communiqué.

: "Ils œuvrent pour détruire le moral du pays et semer le chaos en ciblant des civils avec de telles attaques haineuses."



Voici la première réaction du président turc Recep Tayyip Erdogan, après l'attaque meurtrière menée contre une boîte de nuit.

: L'attentat d'Istanbul vise à "semer le chaos" en Turquie, déclare le président turc Recep Tayyip Erdogan.

: "Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver le terroriste", a indiqué le ministre de l'Intérieur turc, Suleyman Soylu. "La police a lancé des opérations. Nous espérons que l'assaillant sera rapidement capturé." Cette déclaration officielle laisse entendre qu'il n'y a qu'un seul assaillant, mais prudence.

: Retournons à Istanbul, frappée par un attentat dans une boîte de nuit. Le Reina est un établissement très connu, très branché et luxueux, avec plusieurs restaurants à l'intérieur, explique le correspondant de franceinfo. C'est un lieu fréquenté, entre autres, par des acteurs et des musiciens. Beaucoup de Turcs comparent déjà cette attaque à celle du Bataclan.

: Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a réagi à la fusillade perpétrée dans une boîte de nuit d'Istanbul. "De tout cœur avec la Turquie terriblement frappée en cette nuit symbolique", a écrit le ministre. On ignore toujours si des Français figurent parmi les victimes.

: L'attentat a eu lieu dans une emblématique boîte de nuit stambouliote, le Reina, où au moins un assaillant déguisé en père Noël a tiré sur les personnes venues fêter le Nouvel An. L'attaque a fait au moins 39 morts, dont au moins 15 étrangers, selon les autorités. Au moins 65 personnes ont été blessées.

• Entre 400 000 et 600 000 personnes se sont rassemblées sur les Champs-Elysées à Paris, pour fêter 2017. Où que vous soyez, très bonne année à tous.



• Pompiers, policiers, médecins et civils... Au total, 22 personnes sont distinguées dans une promotion spéciale de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite. Elles sont récompensées pour leur comportement et leurs bons réflexes lors de l'attentat de Nice.