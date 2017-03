DIRECT. Tensions entre la Turquie et les Pays-Bas : Paris appelle Ankara à "éviter les excès"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TURQUIE

: "Il est évident qu'une position commune aurait dû prévaloir pour gérer les demandes turques. Le gouvernement français aurait dû empêcher la tenue de ce meeting."





Le candidat Les Républicains à la présidentielle a rédigé un communiqué pour réagir à cette crise diplomatique.

: François Fillon accuse François Hollande de rompre "de manière flagrante la solidarité européenne" en autorisant la tenue à Metz d'un meeting électoral en présence du ministre des Affaires étrangères turc.

: "Une association a pris l'initiative d'organiser, à Metz, une réunion dans un espace fermé. Cette réunion relevait du régime de la liberté de réunion. (...) En l'absence de menace avérée à l'ordre public, il n'y avait pas de raison d'interdire cette réunion qui, au demeurant, ne présentait aucune possibilité d'ingérence dans la vie politique française."



Jean-Marc Ayrault explique comment ce meeting, interdit aux Pays-Bas, a pu avoir lieu en France.



: "Face à la tension existant actuellement entre la Turquie et plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la France appelle à l'apaisement. Elle invite également les autorités turques à éviter les excès et les provocations. (...) Dans ces circonstances, il est indispensable de faire preuve de responsabilité et d'éviter les polémiques inutiles."



Jean-Marc Ayrault réagit dans un communiqué, après la tenue du meeting de son homologue turc à Metz.



: Le meeting du chef de la diplomatie turque, qui s'est rendu à Metz après l'invitation d'une association locale, s'achève, selon un journaliste sur place.

Crise diplomatique entre Ankara et La Haye. Les Pays-Bas ont empêché la venue du chef de la diplomatie turque, qui devait assister à Rotterdam à un meeting de soutien au président Recep Tayyip Erdogan. Le chef de la diplomatie turque donne finalement son meeting à Metz, après l'invitation d'une association locale, en ce moment.



: "Les Pays-Bas paieront le prix."



Le président turc Recep Tayyip Erdogan a, en revanche, remercié la France pour avoir autorisé une visite de son chef de la diplomatie Mevlut Cavusoglu. "La France n'est pas tombée dans ce piège", a-t-il dit.



: Pendant ce temps-là, en Turquie, le ton se durcit. Ankara est toujours en colère après l'expulsion du chef de la diplomatie par les autorités néerlandaises, selon le compte officiel de l'agence de presse turque.

: Le meeting de Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères, va débuter dans quelques minutes au Palais des Congrès, à Metz. Le sénateur-maire Woippy et président de la Fédération LR de Moselle, en profite pour réagir à la tenue de cette réunion en France, alors que les Pays-Bas l'ont refusée.

: La police néerlandaise a dispersé, à l'aide de canons à eau, les manifestants qui s'étaient rassemblés à Rotterdam (Pays-Bas) pour protester contre l'interdiction par La Haye de la venue du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. France 2 revient sur ce bras de fer entre les Pays-Bas et la Turquie.



: @anonyme : Officiellement, la raison invoquée par les Pays-Bas est bien "que l'espace public néerlandais n'est pas l'endroit où mener la campagne politique d'un autre pays." On peut supposer un désaccord avec la réforme constitutionnelle turque, qui prévoit de renforcer les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Mais les autorités néerlandaises n'ont pas communiqué sur ce point.

: Pourriez-vous s'il vous plait élaborer davantage sur les raisons d'une telle prise de position par les Pays-Bas? Je suis française expatriée à Londres, et de nombreux candidats aux primaires (surtout LR) ou encore Emmanuel Macron ont pu tenir des meetings ici. J'imagine difficilement la Grande-Bretagne interdire aux politiques français de venir tracter sur le sol britannique. Y'aurait-il donc d'autres raisons?

: Grégory Boileau, journaliste de France 3 Metz, explique les enjeux du meeting du ministre des Affaires étrangères turc sur franceinfo. Il détaille aussi les moyens déployés pour assurer la sécurité.





: La Turquie attend des excuses des Pays-Bas. Le pays continuera à prendre des mesures de rétorsion jusqu'à ce que ces derniers présentent des excuses dans la crise diplomatique qui oppose les deux pays. C'est ce qu'a déclaré Mevlut Cavusoglu, ministre des Affaires étrangères turc. Il est finalement en meeting à Metz, après avoir été expulsé des Pays-Bas.

Le chef de la diplomatie turque n'est pas le seul à avoir été interdit d'accès. Les Pays-Bas ont aussi expulsé la ministre de la Famille turque, en visite à Rotterdam. De retour à Istanbul,Fatma Betul Sayan Kaya dénonce le traitement "lamentable" des Pays-Bas.



: @Anonyme : Oui ! En tout cas je peux essayer :) Avant chaque scrutin majeur en Turquie, les différents partis font campagne auprès de la communauté turque d'Europe, et notamment aux Pays-Bas. La campagne actuelle vise à promouvoir une révision constitutionnelle qui renforcera les pouvoirs du président turc Recep Tayyip Erdogan.



Ce qui n'est pas du goût des Pays-Bas. "Nous sommes d'avis que l'espace public néerlandais n'est pas l'endroit où mener la campagne politique d'un autre pays", a indiqué le Premier ministre néerlandais, qui a refusé la présence de politiques turcs sur son territoire. L'annonce a suscité l'ire de Recep Tayyip Erdogan. Vous pouvez en savoir plus dans cet article.

: Pouvez-vous expliquer d'où est partie la crise diplomatique entre l'Europe et la Turquie ?

: La ministre turque de la Famille, Fatma Betul Sayan Kaya, en visite à Rotterdam, a été expulsée hier par les Pays-Bas. Quelques heures plus tôt, le pays avait empêché la venue du chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu. La ministre avait déjà dénoncé la situation sur Twitter.

: La ministre turque de la Famille, de retour à Istanbul, dénonce le traitement "lamentable" des Pays-Bas.

