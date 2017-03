Crise entre La Haye et Ankara : une deuxième ministre turque se voit refuser l'accès aux Pays-Bas

La tension continue de monter entre La Haye et Ankara. Quelques heures après avoir empêché la venue du chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, les Pays-Bas ont expulsé vers l'Allemagne la ministre turque de la Famille, Fatma Betul Sayan Kaya, en visite à Rotterdam. "Les Pays-Bas violent les lois internationales, les traités et les droits de l'Homme en m'empechant d'entrer dans le consulat turc à Rotterdam", a dénoncé la ministre sur Twitter.

Netherlands is violating all international laws, conventions and human rights by not letting me enter Turkish Consulate in Rotterdam