Attentat à Istanbul : "C'était interminable", témoignent les Français qui se trouvaient dans la discothèque attaquée

"Il y en a qui ont sauté dans l'eau". Le témoignage, rapporté par RTL, est celui de Yunus, un français originaire d'Alsace et présent lors de l'attentat de la boite de nuit Reina, à Istanbul. Ses propos traduisent la panique qui a saisi la foule lorsque l'assaillant a tiré dans la discothèque où se trouvaient des centaines de personnes, dans la nuit du 31 décembre au 1 janvier, pour fêter la nouvelle année. Revendiquée par le groupe terroriste Etat islamique, l'attaque a fait 39 morts et 65 blessés. Une Franco-Tunisienne a été tuée dans l'attentat et trois français font partie des blessés. De nombreux Français se trouvaient sur place quand l'attaque a eu lieu. Voici ce qu'ils ont vu et vécu.

Yusuf, 23 ans : "On n'a pensé qu’à une chose, s’éloigner le plus vite possible"

Deux cousins alsaciens, Yusuf, 23 ans et Yunus, 25 ans, étaient présents lors de l'attaque. "On a entendu quelques coups de feu, il y a eu une bousculade à l’intérieur mais on s’est dit que ça devait être une bagarre, explique-t-il à RTL Yusuf. On a entendu une rafale et on a commencé à voir tout le monde qui essayait de s’échapper."

Lui s'est réfugié derrière des canapés pour échapper au tireur. "J’ai couru à la terrasse, j’ai vu qu’il y avait beaucoup de monde. Il y avait des canapés empilés, donc je me suis fait un petit passage comme une sorte de petit tunnel derrière les canapés pour ne pas qu’on me repère", poursuit-il.

"Je n’ai pas pu voir les tireurs. Sous le coup de la panique on a pensé qu’à une chose : c’est s’éloigner le plus vite possible et se mettre en sécurité", se souvient-il encore.

Yunus, 25 ans : "Il y en a qui ont sauté dans l'eau"

"Tout le monde a commencé à crier, à courir, témoigne Yunus, le cousin de Yusuf. On est allés sur la grande terrasse qui donne sur le Bosphore [le fleuve qui sépare Istanbul en deux, ndlr]. Il y en a qui ont sauté dans l’eau. Nous, on a réussi à se cacher entre des canapés. On avait pris une table en métal comme bouclier."

"En fait, (le tireur) ne s’arrêtait pas, pendant 15 ou 20 minutes. C'était interminable, décrit le jeune homme. On est encore choqués, on ne comprend même pas. Quand on entend à la télé qu’il y a eu un attentat, ce n’est pas pareil que quand on le vit".

Interrogé par le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Yunus explique aussi sa sortie de la boîte de nuit. Après l'arrêt des tirs, les policiers sont arrivés dans la discothèque. "Ils nous ont dit de sortir les mains en l’air car ils ne savaient pas si le tireur était toujours parmi nous. Ils nous ont fouillés et nous ont conduits au poste pour prendre nos empreintes et faire le 'test de la poudre'", une analyse permettant de savoir si la personne testée a utilisé une arme. Le jeune homme ajoute : "Le plus dur aujourd’hui, c’est pour les personnes qui sont venues à deux et qui repartent seules. J’ai rencontré quelqu’un qui était venu en groupe à huit, ils n’étaient plus que quatre vivants"... Les deux cousins rentreront en France le 5 janvier, selon le quotidien alsacien.

L'ami d'un rescapé : "Il va bien mais est sous le choc"

Parmi les témoins de l'attentat, se trouvaient également trois amis originaires de Montluçon (Allier). Selon La Montagne, ils "avaient pris une semaine de vacances pour s'amuser et oublier le boulot". Deux d'entre eux ont été blessés. Fikri Tosun a reçu deux balles à la jambe et à l'épaule. Opéré dans l'après midi du 1er janvier, il sera réveillé ce lundi. Selon Le Parisien, aucun organe vital n'aurait été touché.

Deniz Celiker a lui aussi été touché par deux balles. Il a été transporté dans un autre hôpital et était dimanche soir "conscient". Il devait être opéré ce lundi.

Le troisième, Fatih Altintas, ami des deux blessés, s'en est sorti indemne. Selon son cousin Mesut, dans des propos rapportés par Le Parisien, Fatih "va bien" mais "est sous le choc".