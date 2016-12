VIDEO. Un homme grimpe une tour à Tunis pour réclamer un concert du groupe PNL

"Salem PNL, pardon la vie j'aime PNL." Pour voir leurs stars favorites, certains sont prêts à tout. En témoigne cette périlleuse ascension sur la tour de l'Horloge, mercredi 28 décembre à Tunis (Tunisie). Un fan du groupe français PNL a déployé une banderole pour réclamer un concert, faute de quoi il sauterait dans le vide.

La scène a été filmée par plusieurs témoins, tandis qu'un attroupement se formait au pied de l'édifice. Les vidéos ont été diffusées par plusieurs sites locaux, dont En Bref et Al Huffington Post.





La protection civile est intervenue avec une grande échelle, afin de déloger le fan transi. Au total, ce dernier a passé plus d'une heure sur son perchoir avant d'en redescendre, précise le site tunisien Kapitalis.

Le fan a été arrêté et interrogé après son escalade

"Un jeune a grimpé l'horloge située au milieu de la place du 14-Janvier, et brandi une affiche qui faisait l'éloge d'un groupe de musique occidental pour réclamer leur venue en Tunisie, a confirmé le ministère de l'Intérieur, dans un communiqué (en arabe). "Les unités sécuritaires sont parvenues à négocier avec le jeune et à le convaincre de descendre" et ce dernier "a été ensuite transféré pour enquêter sur son acte".

Cette tour est décidément un lieu prisé pour les revendications. Un homme y a déjà joué les alpinistes le 10 novembre dernier, afin de réclamer l'annulation de l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche. Ni Donald Trump, ni PNL n'ont encore réagi à ces petites escapades.