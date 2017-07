Le film "Wonder Woman" interdit en Tunisie

La justice tunisienne a finalement décidé d'interdire le film américain Wonder Woman. Le porte-parole du parquet tunisien l'a annoncé à l'AFP, mercredi 19 juillet. La superproduction hollywoodienne avait déjà été interdite au Liban, le 1er juin. Et elle avait été déprogrammée d'un festival à Alger, où la perspective de sa diffusion avait enflammé les réseaux sociaux.

Polémique en Tunisie

Le blockbuster devait passer dans au moins deux salles de la capitale Tunis. Mais début juin, sa diffusion avait été "suspendue", à la suite d'une plainte du parti nationaliste Al-Chaab. Après plusieurs reports d'audience, la justice s'est prononcée pour l'interdiction du film, vendredi. Le verdict n'a toutefois été communiqué aux médias que cette semaine et les attendus du jugement n'étaient pas encore connus.

Le parti Al-Chaab réclamait l'interdiction du film au motif que son actrice principale, l'Israélienne Gal Gadot, avait défendu à l'été 2014 sur Facebook l'offensive meurtrière d'Israël contre l'enclave palestinienne de Gaza. L'affaire a fait polémique en Tunisie. Certains ont appuyé cette interdiction pour dire "non à la normalisation" des relations avec Israël. D'autres ont parlé de "censure" et jugé qu'un appel au boycott aurait été plus approprié.