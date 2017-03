Twitter a suspendu 377 000 comptes faisant l'apologie du terrorisme depuis six mois

Moins 376 890 comptes. Twitter a annoncé, mardi 21 mars, la suppression de centaines de milliers de comptes depuis août 2016, dans le cadre de sa lutte contre les publications faisant l'apologie du terrorisme. Le réseau social avait déjà supprimé 636 248 comptes avec de tels contenus, sur la période allant du 1er août 2015 au 31 décembre 2016.

1 334 demandes de suppression de la part des autorités

Au deuxième semestre 2016, pour divers motifs dont l'apologie du terrorisme, les autorités françaises avaient fait 1 334 demandes de blocages de comptes ou de tweets, soit trois fois plus qu'au premier semestre et presque dix fois plus qu'il y a un an. La France s'est ainsi hissée au deuxième rang des pays qui ont demandé à Twitter le plus de blocages, après la Turquie (2.232 demandes) et devant la Russie (519) et l'Allemagne (236).

Mais sur le total des demandes françaises, Twitter n'a accepté que 23% des demandes, dont celle concernant un tweet contenant une vidéo de l'attaque du 14 juillet 2016 à Nice.