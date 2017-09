Onze attentats ont été déjoués en France depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année 2017, 11 attentats ont été déjoués en France. C'est ce qu'a annoncé, vendredi 8 septembre, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb à l'occasion de l'installation de Laurent Nunez, nouveau directeur général de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). "Evidemment, il peut demain se passer en France ce qui s'est passé à Barcelone", a ajouté le ministre, en référence à l'attaque à la camionnette qui a fait 16 morts le 17 août.

Un attentat évité à Saint-Ouen

Selon une source proche du dossier, le dernier projet a été déjoué avec l'arrestation, la semaine dernière, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), d'une personne souhaitant s'attaquer aux forces de l'ordre. "On voit bien l'importance de la menace et l'équilibre qu'il faut rechercher entre sécurité et liberté", a commenté Gérard Collomb, alors que les opposants au projet de loi antiterroriste, qui y voient "l'instauration d'un état d'urgence permanent", appellent à manifester dimanche.

Ce projet de loi est destiné à mettre en place le cadre législatif destiné à prendre le relais, au 1er novembre, du régime exceptionnel de l'état d'urgence instauré après les attentats jihadistes du 13 novembre 2015 à Paris. Y figure notamment "le renforcement du positionnement de la DGSI comme principal coordinateur de la lutte contre le terrorisme islamiste".