Gérard Collomb souhaite "pouvoir muter et radier un fonctionnaire radicalisé"

"Jusqu'ici, quand nous découvrons qu'un agent s'est radicalisé, nos marges de manoeuvre sont très faibles". Dans une interview au Parisien datée du dimanche 10 septembre, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, explique qu'il "faut pouvoir muter et radier un fonctionnaire radicalisé lorsqu'il excerce des missions de souveraineté ou un métier en lien avec la sécurité".

"Nous souhaitons tirer les conséquences si le comportement de la personne devient incompatible avec son maintien dans des fonctions d'autorité", ajoute le locataire de la place Beauvau.

Qui seront les fonctionnaires concernés par la mesure ?

D'après Gérard Collomb, muter et radier un fonctionnaire radicalisé est compliqué à l'heure actuelle. "On peut retirer l'accès à un site nucléaire pour un salarié sur lequel pèsent de tels soupçons. Paradoxalement, cela s'avère plus difficile avec les fonctionnaires et militaires les plus engagés dans le domaine de la sécurité", assure-t-il.

La mesure devrait concerner "les policiers, les gendarmes, les militaires, les douaniers et le personnel pénitentiaire". Selon le ministre de l'Intérieur, "quelques dizaines de situations" font en ce moment "l'objet d'un suivi" dans ces administrations.