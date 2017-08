Finlande : plusieurs personnes poignardées à Turku, un suspect arrêté, selon la police

Un homme a agressé au couteau plusieurs personnes dans le centre-ville de Turku, une ville moyenne du sud de la Finlande, vendredi 18 août, selon la police finlandaise et la chaîne publique Yle News (en anglais). Un suspect a été interpellé, a précisé la police sur Twitter.

"Plusieurs personnes poignardées dans le centre de Turku. La police a tiré sur l'agresseur présumé. Une personne a été appréhendée", a annoncé la police sur le réseau social.

Several persons stabbed in central Turku. Police has shot at suspected perpetrator. One person is apprehendee