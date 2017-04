DIRECT. Projet d'attentats pendant la présidentielle : les deux suspects voulaient agir "dans les tout prochains jours"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TERRORISME

: Le ministre n'en a pas dit plus sur cet "acte terroriste certain et imminent", selon sa propre expression. Il a rappelé que 50 000 policiers et gendarmes seront déployés sur le territoire français lors du premier et du deuxième tour de l'élection présidentielle, pour que le "scrutin se déroule de la meilleure manière qui soit".

: "Des perquisitions" et "des opérations de déminage" sont en cours, a précisé le ministre. Elles ont apporté des "éléments permettant de matérialiser" ce projet terroriste.

: Ces deux hommes "avaient l'intention de commettre à très court terme, c'est-à-dire dans les tout prochains jours, un attentat sur le sol français."

: Le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, prend en ce moment la parole après l'arrestation de deux hommes à Marseille soupçonnés de vouloir commettre un attentat.

: Les deux hommes se seraient radicalisés lors d'un passage à la prison de Sequedin (Nord). La Direction générale du renseignement intérieur (DGSI) a récupéré une photo, dont l'auteur serait l'un des deux hommes, montrant un fusil-mitrailleur, un drapeau de l'organisation Etat islamique, un lot de munitions et la une du journal Le Monde du 16 mars sur laquelle on voit François Fillon. Depuis vendredi, la sécurité autour du candidat a été renforcée, avec notamment des tireurs d'élite présents lors de ses déplacements et meetings.

: Les deux suspects, nommés Mahiédine M. (30 ans) et Clément B. (24 ans), sont de nationalité française et sont originaires des Hauts-de-France. La section antiterroriste du parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire la semaine dernière.

: Deux hommes soupçonnés de préparer un attentat pendant la campagne présidentielle ont été arrêtés à Marseille, a appris franceinfo auprès de sources concordantes.