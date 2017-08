Ce que l'on sait de l'arrestation d'un homme qui voulait "commettre un attentat contre un militaire" à la tour Eiffel

La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête sur l'homme qui a forcé dans la soirée du samedi 5 août l'un des contrôles de sécurité de la tour Eiffel et sorti un couteau en criant "Allah Akbar", a appris dimanche franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de l'AFP.

Que s'est-il passé ?

Samedi soir, peu avant minuit, l'homme a franchi un premier portique en bousculant un agent de sécurité d'un coup d'épaule. Il a ensuite sorti un couteau en criant "Allah Akbar". Des militaires de l'opération Sentinelle lui ont alors ordonné de poser son couteau à terre. Il s'est exécuté sans opposer de résistance et a été immédiatement interpellé. L'incident n'a fait aucun blessé.

Que sait-on du suspect ?

Il s'agit d'un Français, né en août 1998 en Mauritanie. Les premières investigations ont mis en lumière sa personnalité très fragile. Il était hospitalisé dans un service psychiatrique depuis plusieurs mois et sa mesure d'hospitalisation avait été renouvelée le 27 juillet pour six mois, selon une source proche de l'enquête citée par l'AFP. Il était en permission de sortie du 4 au 6 août, selon cette cette source.

Qu'a-t-il dit lors de sa garde à vue ?

Le suspect a affirmé en garde à vue qu'"il voulait commettre un attentat contre un militaire et était en lien avec un membre du groupe jihadiste Etat islamique qui l'aurait encouragé à passer à l'acte", précise une source proche de l'enquête.

L'enquête est ouverte pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes" et "tentatives d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique".

Les investigations ont été confiées à la section antiterroriste (SAT) de la brigade criminelle et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Une perquisition à son domicile était toujours en cours dimanche après-midi.

Dans un premier temps, le parquet de Paris n'avait pas retenu la piste terroriste.

Quelle sécurité autour de la tour Eiffel ?

Après l'incident, "les forces de police présentes sur place ont procédé à une vérification complète du site et ont demandé son évacuation vers 00h30", soit un quart d'heure avant l'heure habituelle, indique la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE), sans préciser le nombre de visiteurs présents sur le site. Dimanche matin, la tour Eiffel a rouvert ses portes "normalement" à 9 heures, précise la SETE.

Après l'intrusion de militants de Greenpeace qui ont réussi à déployer une banderole sur le monument parisien, en mai, la sécurité de la tour Eiffel a été renforcée. Cet incident avait révélait des "dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité du monument", à un moment où la menace jihadiste reste très élevée, estimait la préfecture de police de Paris.

Il avait notamment été décidé de renforcer les patrouilles aux abords de la tour Eiffel ainsi que les équipes de sécurité avec des chiens, au sol comme dans les étages du monument. Les"moyens humains" devaitent être également renforcés dans le centre de supervision de la tour, et le dispositif périphérique de vidéoprotection, dont le suivi est assuré dans un commissariat local, devait être réévalué. Un dispositif de sécurité "pérenne" sera mis en place en 2018 sous la forme de"panneaux de verre, à la fois plus esthétiques et plus efficaces que le barriérage temporaire actuellement en place."