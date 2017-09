VIDEO. Russie : deux morts dans un accident d'avion lors d'un meeting aérien

Un meeting aérien vire à la catastrophe en Russie. Les deux membres d'équipage ont été tués, samedi 2 septembre, lors d'une démonstration près de Moscou dans l'accident de leur avion, un An-2 datant de l'époque soviétique. Le petit avion s'est écrasé alors qu'il effectuait des acrobaties aériennes devant la foule sur un terrain à Balachikha, près de la capitale, Moscou.

Une erreur de pilotage en cause

"Nous confirmons l'accident et selon nos premières informations deux personnes à bord on été tuées", a déclaré un porte-parole de la police de la région de Moscou. Selon ce porte-parole, aucun spectateur n'a été touché. Selon une source des services de secours citée par l'agence TASS, une erreur de pilotage semble être la cause principale de l'accident.