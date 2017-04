VIDEO. Les premières images de l'intérieur du métro de Saint-Pétersbourg après l'explosion qui a fait au moins neuf morts

Ambulances et voitures de pompiers ont convergé vers une station du métro de Saint-Pétersbourg, où a eu lieu lundi 3 avril une explosion qui a fait au mois neuf morts et plusieurs blessés.

L'explosion a eu lieu dans une rame du métro. Les premières images prises par des usagers et publiées par la télévision russe RTR montrent une épaisse couche de fumée et des usagers hagards dans les couloirs du métro. La Commission nationale antiterroriste russe a annoncé lundi après-midi un bilan d'au moins neuf morts et vingt blessés..

Le président russe Vladimir Poutine se trouvait lundi à Saint-Pétersbourg pour participer à une rencontre avec des journalistes russes. Il a présenté ses condoléances aux victimes avant d'ajouter : "Bien sûr, nous étudions toujours toutes les éventualités : accidentelle, criminelle et avant tout une action à caractère terroriste."