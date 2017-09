Une mystérieuse fumée noire sort du consulat russe de San Francisco

Une mystérieuse fumée noire s'échappe, vendredi 1er septembre, de la cheminée du consulat russe de San Francisco, à la veille de sa fermeture. Les pompiers de la ville californienne sont intervenus à la suite d'appels alarmés ou intrigués. Mais il ne s'agit pas d'un incendie, ont-ils indiqué sur Twitter.

MEDIA! The Russian embassy had a fire alarm NOT A FIRE everything is okay and we are clearing Thank you pic.twitter.com/q3O9Knfa65