DIRECT. Crash d'un avion militaire russe : un corps et des débris retrouvés en mer Noire

Ce qu'il faut savoir

Un avion militaire russe transportant 91 personnes à destination de la Syrie s'est écrasé dimanche 25 décembre en mer Noire peu après son décollage, a annoncé le ministère de la Défense cité par des agences locales.

Des débris et un corps retrouvés en mer Noire. "Des débris de l'avion Tu-154 du ministère russe de la Défense ont été retrouvés à 1,5 kilomètre du littoral de la ville de Sotchi, à une profondeur de 50 à 70 mètres", a indiqué le ministère. Un corps a également été retrouvé.

91 personnes à bord. L'avion emmenait 83 passagers et huit membres d'équipage. Il transportait des soldats russes et des membres de l'Ensemble Alexandrov, l'un des choeurs de l'armée russe qui se rendait en Syrie pour participer aux fêtes du Nouvel an sur la base aérienne. Parmi les passagers figuraient également neuf journalistes, a indiqué le ministère.

Vol vers la Syrie. L'avion effectuait un vol de routine à destination de la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, selon le ministère. La Russie, qui mène depuis septembre 2015 une campagne militaire de soutien au régime de Bachar Al-Assad, compte 4 300 militaires sur place.