Ce que l'on sait du crash d'un avion russe se rendant en Syrie avec 92 personnes à bord

Ils partaient pour célébrer le Nouvel An avec les soldats russes déployés en Syrie. Un avion militaire russe Tu-154 s'est abîmé, dimanche 25 décembre, en mer Noire peu après son décollage. Les 92 personnes à bords sont mortes dans l'accident.

Que s'est-il passé ?

Le Tupolev Tu-154 avait décollé de la ville d'Adler, située au sud de la station balnéaire de Sotchi, sur les bords de la mer Noire, pour se rendre sur la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, selon le ministère de la Défense.

D'après les services russes chargés des investigations, qui ont ouvert une enquête pour mettre au jour d'éventuelles infractions aux règles du transport aérien, l'appareil avait fait escale à Sotchi pour être ravitaillé en kérosène. Selon le ministère de la Défense, le Tupolev Tu-154 a disparu des écrans-radars à 05h27, deux minutes après son décollage de l'aéroport de la station balnéaire de Sotchi.

Plusieurs Tu-154, un appareil de conception soviétique, ont eu des accidents par le passé. En avril 2010, un appareil de ce type transportant 96 personnes dont le président Lech Kaczynski et de hauts responsables polonais s'était écrasé en tentant d'atterrir près de Smolensk, et tous ses occupants avaient été tués.

Qui sont les victimes ?

Les équipes de secours ont retrouvé un premier corps à 6 km du littoral de Sotchi. L'avion transportait 84 passagers et huit membres d'équipage, a précisé le ministère, selon lequel des équipes de secours ont été dépêchées dans la zone pour tenter de retrouver l'appareil.

La liste des passagers publiée par le ministère comprend 64 membres de l'Ensemble Alexandrov, connu lors de ses tournées à l'étranger sous le nom de choeurs de l'Armée Rouge, huit militaires, huit membres d'équipage, neuf journalistes, deux hauts fonctionnaires civils et la responsable d'une organisation.

Ils se rendaient en Syrie pour participer aux festivités du Nouvel An sur la base aérienne de Hmeimim.

Comment se déroulent les recherches ?

"Des débris de l'avion Tu-154 du ministère russe de la Défense ont été retrouvés à 1,5 km du littoral de la ville de Sotchi, à une profondeur de 50 à 70 m", selon le ministère.

Plus de 3 000 personnes, 27 navires et bateaux, 37 plongeurs, ainsi que quatre hélicoptères et des drones ont été dépêchés sur place pour mener des recherches, a indiqué un porte-parole de l'armée russe, ajoutant qu'une centaine d'autres plongeurs devraient arriver prochainement dans la zone de l'accident.