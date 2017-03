Russie : Alexeï Navalny, opposant de Vladimir Poutine, aspergé de colorant vert lors d'une visite en Sibérie

Il se dit content de ne pas avoir été agressé à l'acide. L'un des principaux opposants à Vladimir Poutine, le blogueur russe Alexeï Navalny, a reçu un liquide en plein visage, lundi 20 mars raconte le New York Times. Inoffensif mais très tâchant, ce colorant vert a été lancé par un assaillant inconnu. La scène s'est déroulée à Barnaul, en Sibérie, où Navalny venait inaugurer son local de campagne en vue de la prochaine élection présidentielle. Il a en effet annoncé son intention de vouloir se présenter contre Vladimir Poutine à l'élection présidentielle de 2018.

Alexei Navalny a craint initialement une attaque plus grave, après avoir ressenti une sensation de brûlure, explique-t-il sur sa page Facebook. Il a ensuite fait un parallèle entre son nouveau look et une apparence de super-héros. Citant en référence, le film The Mask (où Jim Carey jouait le rôle principal), il s'est pris en selfie.

Sur Twitter, il commente avec ironie les articles faisant référence à ses mésaventures : "Aurais-je pu obtenir un article du New York Times à propos de mon déplacement à Barnaul ? Sans l'entremise de Poutine et de son vert brillant, non. Le Kremlin est derrière moi !"

Смог бы я сам добиться статьи в NYT о поездке в Барнаул? Без путинских затей с зелёнкой - нет. За мной стоит Кремль! https://t.co/gqL48kO8R4 — Alexey Navalny (@navalny) 21 mars 2017

D'autres figures de l'opposition aspergées de vert

Connu sous le nom de zelyonka, le liquide avec lequel a été arrosé Navalny est vendu comme un antiseptique en Russie. D'autres figures de l'opposition ont déjà subi le même sort, notamment des membres du groupe féministe Pussy Riot en 2014, rappelle BFMTV. Alexeï Navalny a d'ailleurs immédiatement pointé la responsabilité du Kremlin dans cette attaque.

Pour montrer leur solidarité, des soutiens de l'opposant se sont peint le visage en vert. La couleur semble devenir un signe de ralliement des manifestations pro-Navalny.

Why are people in Moscow painting their faces green in solidarity w/ opposition leader Alexei @Navalny? This is why: https://t.co/Siy62havz8 pic.twitter.com/iY9VhSdO0Y — The Moscow Times (@MoscowTimes) 20 mars 2017

Juriste de formation, Alexeï Navalny a fait de la lutte contre la corruption le sujet principal de son engagement politique en Russie, notamment par l'intermédiaire de son blog (en russe). Il a lui-même fait l'objet de plusieurs poursuites et a été condamné pour des affaires de détournement de fonds, ce qu'il considère comme une vengeance politique du Kremlin. Il avait obtenu en octobre 2013 le score de 27,2% à l'élection municipale à Moscou.