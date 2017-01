"On dirait que le monde se prépare à la guerre" : l'ancien président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev appelle à arrêter la course à l'armement

"On dirait que le monde se prépare à la guerre." Dans une tribune publiée le 26 janvier dans le Time (en anglais), l'ancien président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, tire la sonnette d'alarme. Dans un "monde accablé de problèmes", Mikhaïl Gorbatchev avance qu'il "n'y a pas de problème plus urgent, aujourd'hui, que celui de la militarisation de la politique et de la nouvelle course à l'armement". Un problème qui doit être réglé "en priorité", selon l'ancien chef de l'URSS.

Pour appuyer cette conclusion, Mikhaïl Gorbatchev fait plusieurs constats : "des dépenses militaires qui augmentent", un discours des dirigeants "de plus en plus agressif" et "les armes de l'OTAN et de la Russie déployées proches les unes des autres". "Aujourd'hui, la menace nucléaire semble de nouveau d'actualité", regrette-t-il dans sa tribune.

"Une guerre nucléaire est inacceptable"

Face à cette situation, Mikhaïl Gorbatchev met en avant le dialogue. L'ancien dirigeant parle même de "proscrire la guerre". "Aucun des problèmes que nous affrontons aujourd'hui ne peut être résolu par la guerre", écrit-il. Il conclut ainsi par une proposition : "J'exhorte les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à faire le premier pas" et à "adopter une résolution déclarant qu'une guerre nucléaire est inacceptable". Une initiative qui doit "venir de Donald Trump et Vladimir Poutine", pour Mikhaïl Gorbatchev.