L'opposant russe Alexeï Navalny a été remis en liberté vendredi 7 juillet, après vingt-cinq jours passés en détention administrative. Il avait été arrêté le 12 juin pour avoir organisé une manifestation anticorruption dans les rues de Moscou, malgré une interdiction des autorités. L'opposant politique a été transféré à la dernière minute dans un nouveau centre de détention, afin d'être remis en liberté loin des caméras et des journalistes, selon sa porte-parole Kira Iarmich.

"Je suis très heureux d'être de retour au bureau. Je suis très heureux que tout le monde ici soit énergique et d'humeur joyeuse, a déclaré Alexeï Navalny dans les locaux du Fonds de lutte contre la corruption, l'organisation qu'il a créée pour dénoncer la corruption des élites. Tout a bien fonctionné ici sans moi et tout continuera à fonctionner aussi bien, et même encore plus, maintenant que je suis ici. Nous ne céderons pas à la pression et nous les vaincrons bientôt tous."

Candidat à la présidentielle de 2018

La police a investi le local de campagne moscovite d'Alexeï Navalny, jeudi 6 juillet, en bloquant l'accès et emportant ordinateurs, affiches et tracts de campagne. Un permanencier de nuit qui s'y trouvait au moment de l'intervention a été hospitalisé après avoir subi des violences de la part d'un policier, qui lui reprochait d'avoir refusé de présenter ses documents d'identité. Ce local de campagne est distinct du Fonds de lutte contre la corruption dirigé par l'opposant russe.

Alexeï Navalny a été la cible ces derniers mois de nombreuses agressions, dont une avec un liquide vert qui a nécessité un traitement ophtalmologique en Espagne. Il a également fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires qui visent, selon ses partisans, à entraver ses ambitions.

Alexeï Navalny a annoncé son intention de défier Vladimir Poutine à la présidentielle en mars 2018. Son avenir politique demeure cependant flou, la commission électorale centrale l'ayant jugé en juin inapte à se présenter, en raison d'une condamnation de justice pour détournement de fonds.