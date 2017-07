"Il faut se débarrasser des gays pour purifier le sang tchétchène", déclare Ramzan Kadyrov

Interrogé sur "les présumées arrestations, enlèvements et tortures d'homosexuels en Tchétchénie", Ramzan Kadyrov assure que, dans la république du Caucase, "nous n'avons pas de gens comme cela." Trois mois après les révélations concernant les persécutions dont sont victimes les homosexuels tchétchènes, le président de cette république du Caucase a accepté d'évoquer brièvement ce sujet, lors d'un entretien réalisé vendredi 14 juillet avec un journaliste de la chaîne cablée américaine HBO.

Le chef d'état, allié de Vladimir Poutine, visiblement agacé par la question du journaliste, poursuit : "S'il y a des gays [en Tchétchénie], emportez-les au Canada. Plaise à Dieu, prenez-les pour qu'on n'en ait pas ici. Pour purifier notre sang. S'il y en a, prenez-les."

