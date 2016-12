EN IMAGES. Les 10 phrases chocs des conférences annuelles de Vladimir Poutine

C'est le grand jour pour Vladimir Poutine qui, comme chaque année, s'apprête à répondre aux questions de 1 430 journalistes russes et étrangers. Initialement prévue le 22 décembre, la conférence de presse du chef du Kremlin a été décalée au lendemain à cause de l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara.

Vladimir Poutine est particulièrement attendu sur les questions du terrorisme, de la situation au Moyen-Orient et de la relation russo-américaine. Depuis 2002, cette rencontre est un rendez-vous médiatique majeur pour le président russe qui s'en sert aussi pour distiller phrases chocs et formules bien senties. Franceinfo liste les dix sorties les plus savoureuses prononcées lors des rendez-vous précédents.