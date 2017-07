VIDEO. Une policière et sa compagne, stars de la Gay Pride de Londres, après une demande en mariage

Elles ont partagé une étreinte sous les applaudissements. Jane et Dizzy ont choisi la Gay Pride de Londres pour se demander en mariage, samedi 8 juillet, lors de l'événements qui s'est tenu entre Oxford Street et Trafalgar Squar. L'un des deux femmes est sortie de la foule et mis un genou à terre pour demander sa compagne policière en mariage. La British Transport Police, qui surveille les chemins de fer en Grande-Bretagne, a partagé les images sur son compte Twitter.

Samedi, les services de secours londoniens (pompiers, policiers, ambulanciers) ont ouvert la marche, les organisateurs souhaitant leur rendre hommage "pour leur engagement et leur courage dans les tragiques événements récents".

Une scène similaire en 2016

L'année dernière, un autre couple a fait de même, mais cette fois, c'est le policier qui s'est courbé pour faire sa demande à son compagnon qui attendait derrière les barrières des spectateurs. Voici l'image postée sur Twitter l'année dernière.

L’officier de police Phil Adlem avait ému le Royaume-Uni après cette demande. Mais il a reçu de nombreuses menaces depuis que cette vidéo est devenue virale. Dans une tribune publiée dans le Guardian, il explique pourquoi la Gay Pride est un événement plus important que jamais et revient sur cette demande qu’il regrette désormais d’avoir rendue publique.