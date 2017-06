VIDEO. Un gigantesque incendie ravage une tour d'habitation à Londres

La lueur des flammes et le panache de fumée qui s'échappe du brasier sont visibles à des kilomètres. Deux cent pompiers luttaient dans la nuit de mardi à mercredi 14 juin contre un incendie spectaculaire qui ravageait une tour d'habitation d'une trentaine d'étages dans l'ouest de Londres (Royaume-Uni).

La police londonienne a fait état "à ce stade de deux blessés pris en charge sur place après avoir subi des inhalations de fumée". The Guardian fait état de plusieurs personnes prisonnières du brasier. La police, la brigade des sapeurs-pompiers et les services d'ambulance de Londres sont sur place, a ajouté la police londonienne. Ce sont au total "40 camions à incendie et 200 pompiers ont été appelés sur un incendie dans la tour de Lancaster West Estate", dans le quartier de North Kensington, a indiqué la London Fire Brigade.

Des images partagés par des témoins sur les réseaux sociaux montrent un immeuble pratiquement complètement en feu. Plusieurs témoins disent avoir entendu des cris sortant de l'immeuble. Des vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux.

This fire in London is nuts. pic.twitter.com/xWnRPmJEHu — Thinker (@areta) 14 juin 2017

RT @RT_com: BREAKING: People trapped in huge west London tower block inferno – reports https://t.co/kd8b2OGrjD pic.twitter.com/yHw8cEDeOp — First News HQ (@FirstNewsHQ) 14 juin 2017

Les pompiers ont été appelés vers 01h15 du matin sur l'incendie dans cette tour dont la construction date de 1974.