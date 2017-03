VIDEO. Royaume-Uni : une interview perturbée par des enfants en direct sur la BBC

Le sujet était pourtant très sérieux. Le professeur Robert Kelly, de l'université nationale de Pusan en Corée du sud est interrogé en direct par la BBC (en anglais) au sujet de la destitution de Park Geun-hye la présidente sud-coréenne, vendredi 10 mars. Son interview est soudain perturbée par l'irruption d'une petite fille puis d'un deuxième enfant en arrière-plan.

"Mais il a réussi à garder son sang-froid et à poursuivre son interview avec succès", note la chaîne. Robert Kelly esquisse juste un sourire mais en effet, il ne se laisse pas perturber par ces intrusions successives. Une performance appréciée par les journalistes de la BBC. "Lorsque vous faites une interview pour BBC World, devant des millions de téléspectateurs et que votre enfant se met sous les feux de la rampe :)", écrit une journaliste. "C'est la meilleure chose que vous allez voir sur Twitter aujourd'hui", plaisante une autre.

When you're doing an audience for BBC World, with a global audience of millions and your child steals the limelight :) pic.twitter.com/m0JrcTCzI5

This is the BEST thing you will see on Twitter (and on the telly) today... https://t.co/6zQQoj8rZp