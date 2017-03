VIDEO. "Notre partenariat continuera malgré" le Brexit, déclare le prince William en visite à Paris

William et Kate continuent leur visite à Paris. Après un passage à l'Elysée, le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus à l'ambassade de Grande-Bretagne, pour un dîner mondain, vendredi 17 mars. Le prince William y a notamment livré un discours encourageant, durant lequel il a mis en avant le partenariat entre la France et la Grande Bretagne. "Les lien entre nos deux pays sont profonds", a-t-il souligné.

"Comme tous les voisins, parfois nos deux pays s'encouragent mutuellement en se soutenant, parfois ils essayent de se surpasser, comme on pourra le voir pendant le match de rugby entre le Pays de Galles et la France, a continué, en riant, William. Mais nos deux Nations continueront toujours à se motiver pour devenir meilleures, plus créatives, plus prospères et innovantes. Ce partenariat continuera, malgré la récente décision qu'a prise la Grande Bretagne de quitter l'Union européenne", a finalement conclu le prince.