VIDEO. Londres : "C'était un feu vraiment horrible", témoigne une riveraine du gigantesque incendie

Le bilan reste incertain. Le gigantesque incendie qui a ravagé dans la nuit de mardi 13 au mercredi 14 juin, un immeuble de 27 étages, abritant 120 appartements, à Londres a fait "plusieurs morts" et au moins 30 blessés.

Deux cents pompiers et 40 camions à incendie continuent à lutter contre le sinistre, mercredi à 10 heures. L'origine de l'incendie reste indéterminée. Des documents en ligne datant d'un an environ montrent qu'un collectif de résidents s'était plaint à plusieurs reprises de l'état de l'immeuble et des risques d'incendie potentiels.

"Je n'ai jamais vu ça de ma vie"

Plusieurs témoins disent avoir entendu des cris sortant de l'immeuble. "Des gens dormaient encore dans les étages les plus hauts, ils ne savaient pas ce qui se passait", raconte un témoin. "J'ai entendu des gens appeler à l'aide des étages 20,19, ils utilisaient des lumières. C'était un feu vraiment horrible, je n'ai jamais vu ça de ma vie", rapporte une autre témoin.