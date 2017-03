VIDEO. Le prince William et son épouse Kate ont été accueillis à l'Elysée par François Hollande

Le prince William et son épouse Kate ont été accueillis au pied du perron de l'Élysée, vendredi 17 mars, par François Hollande. Une nuée de photographes et de caméramans, fait exceptionnel, étaient regroupés dans la Cour d'honneur. Il s'agit de leur première visite officielle en France, à l'heure où les Britanniques s'apprêtent à quitter l'Union européenne. L'entretien avec le président avait justement pour but de rappeler toute l'importance que la France attache à sa "relation de confiance et d'amitié" avec Londres, selon l'Élysée.

Un programme chargé

À l'issue de leur entretien à l'Élysée, Kate et William sont attendus à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, séparée du palais présidentiel par quelques numéros dans la même rue du Faubourg Saint-Honoré, pour un dîner très mondain avec des comédiens, comme l'actrice britannique Kristin Scott-Thomas, Audrey Tautou et Jean Reno ou les navigateurs Armel Le Cléac'h et Alex Thomson.

Le couple princier se rendra samedi 18 au matin aux Invalides pour rencontrer des personnes blessées lors des récentes attaques terroristes perpétrées à Paris. Puis il assistera au match de rugby entre la France et le Pays de Galles, en clôture du Tournoi des Six nations.