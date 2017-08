VIDEO. La chorégraphie endiablée d'un policier au carnaval de Notting Hill

Un policier britannique est devenu la star du carnaval de Notting Hill, dimanche 27 août, à Londres (Royaume-Uni). Chargé d'assurer la sécurité d'une scène, Dan Graham a esquissé un pas de danse puis, encouragé par l'animateur au micro, s'est lancé dans une chorégraphie devant le public. La vidéo a été postée sur Twitter et reprise par plusieurs sites d'information.

When been a policeman is your 2nd job... #nottinghillcarnival2017 #PoliceWithPride pic.twitter.com/9Ct8kObC3r