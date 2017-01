VIDEO. Des millions de Londoniens affectés par une nouvelle grève dans le métro

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Les mouvements sociaux se multiplient à Londres depuis plusieurs semaines maintenant. Des millions de Londoniens sont affectés, lundi 9 janvier, par une nouvelle grève dans le métro. Des images filmées du ciel montrent les engorgements dans la circulation au centre-ville de la capitale du Royaume-Uni. Des milliers de personnes ont alors décidé de marcher.

Les Londoniens doivent se rabattre sur des bus bondés, leur vélo ou leur voiture, créant de nombreux embouteillages autour et dans la capitale. Les usagers des transports londoniens sont avertis que des perturbations pourraient durer après 18 heures, à la fin de la grève, écrit Le Telegraph (en anglais)

Les grévistes dénoncent la suppression de postes et de guichets

Le conflit, qui empoisonne les relations entre la régie Transport of London (TFL) et les syndicats depuis des années, porte sur la suppression de postes et de guichets prévue dans le cadre de la modernisation du réseau. Les grévistes dénoncent particulièrement la suppression des bureaux de vente de billets dans les stations, remplacés par des distributeurs automatiques.