Une plage évacuée en Angleterre à cause d'une brume chimique

Des vomissements, une irritation de la gorge et des yeux... Dimanche 27 août, la police d'Eastbourne, dans le Sussex, en Angleterre, a évacué une plage et demandé aux habitants de la région de garder leurs portes et leurs fenêtres fermées en raison d'une brume chimique qui a rendu malade une cinquantaine de personnes qui se trouvaient dans la zone.

Selon la police, citée par The Telegraph, le "mystérieux nuage" a incommodé des personnes sur plusieurs kilomètres, entre Eastbourne et Birling Gap, dans le sud de l'Angleterre.

Sussex Police and East Sussex Fire Service are dealing with an incident in the Birling Gap area. (1/2) — Sussex Police (@sussex_police) August 27, 2017

Members of the public are advised by Fire Service to stay indoors and shut windows if you are in the Eastbourne area. (2/2) — Sussex Police (@sussex_police) August 27, 2017

Un gaz non identifié

Si son origine n'a pas été identifiée, la police évoque une "émanation gazeuse". Estimant que ce brouillard chimique provient de la mer, elle conseille à la population de ne pas s'approcher des plages et a inspecté le périmètre afin de s'assurer que personne n'était en danger.

Cet incident survient alors que les Anglais sont nombreux à profiter d'un week-end de trois jours avant un lundi férié dans le pays, dans cette zone touristique.