Une membre du gouvernement britannique démissionne après avoir rencontré en secret des dirigeants israéliens

Deux démissions en sept jours pour Theresa May. Après la départ du ministre de la Défense, Michael Fallon, emporté le 1er novembre par des accusations de harcèlement sexuel, c'est au tour de la secrétaire d'Etat au Développement international, Priti Patel, de démissionner, mercredi 8 novembre, cette fois, pour avoir rencontré en secret des dirigeants israéliens.

Priti Patel says her actions "fell below the standards of transparency and openness" in her resignation letter to Theresa May pic.twitter.com/jjVBdvOHgq