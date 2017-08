Un bus à impériale s'encastre dans un magasin à Londres, plusieurs passagers et le conducteur blessés

Un bus à impériale s'est encastré, jeudi 10 août, dans la façade d'un cuisiniste dans le sud-ouest de Londres (Royaume-Uni), a annoncé la police. "Le conducteur a été admis dans un hôpital du sud de Londres tandis que plusieurs passagers ont été pris en charge sur place par les ambulanciers", a précisé la police dans un communiqué.

Il circulait dans le quartier de Battersea

En début de matinée, deux passagers étaient toujours bloqués dans l'impériale (l'étage) du typique bus rouge londonien. Selon la même source, l'accident s'est produit vers 6h55 (7h55, heure de Paris) dans une rue à la circulation dense du quartier de Battersea. Les services d'ambulance ont, de leur côté, indiqué avoir soigné six personnes.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent la façade démolie du magasin, la vitrine éclatée et les services de secours s'affairant autour du véhicule.

Firefighters are working to release two people who are trapped on the upper deck of the bus in #Battersea https://t.co/CUpL3FLuyV pic.twitter.com/jq9CHc6Pn2 — London Fire Brigade (@LondonFire) 10 août 2017

#Battersea bus update: Crews working with @Ldn_Ambulance have brought two people trapped on the top deck to safety https://t.co/CUpL3FtTal pic.twitter.com/Hs6m7TIkLP — London Fire Brigade (@LondonFire) 10 août 2017